Макрон отказался от российского газа. «Франция в нем не нуждается»

19 апреля 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Макрон отказался от предложения Путина Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Франция не нуждается в российском газе, в отличие от зависящей от него Европы. С таким заявлением выступил президент страны Эммануэль Макрон. «Европа зависит от российского газа <…>, но Франция в нем не нуждается». — сказал Макрон в интервью телеканалу France 5. По его словам, Париж работает над поиском других поставщиков ресурсов. Ранее Макрон сообщил президенту России Владимиру Путину, что Франция не сможет платить за поставки газа в рублях. Позднее Макрон переметнулся к противникам России. Французский лидер выступил за введение ограничений в отношении России из-за сообщений об «убийствах» в Буче во время спецоперации на Украине. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. В Евросоюзе также отвергли требование президента России платить за газ рублями. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае Россия перестанет поставлять газ. Ряд европейских стран уже взвесили возможные последствия при отказе от российского газа. Так, Германии предрекли нарушение социального порядка и продовольственный кризис. Канцлер Австрии заявлял, что стране потребуются годы для отказа от энергоресурсов из РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Франция не нуждается в российском газе, в отличие от зависящей от него Европы. С таким заявлением выступил президент страны Эммануэль Макрон. «Европа зависит от российского газа <…>, но Франция в нем не нуждается». — сказал Макрон в интервью телеканалу France 5. По его словам, Париж работает над поиском других поставщиков ресурсов. Ранее Макрон сообщил президенту России Владимиру Путину, что Франция не сможет платить за поставки газа в рублях. Позднее Макрон переметнулся к противникам России. Французский лидер выступил за введение ограничений в отношении России из-за сообщений об «убийствах» в Буче во время спецоперации на Украине. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. В Евросоюзе также отвергли требование президента России платить за газ рублями. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае Россия перестанет поставлять газ. Ряд европейских стран уже взвесили возможные последствия при отказе от российского газа. Так, Германии предрекли нарушение социального порядка и продовольственный кризис. Канцлер Австрии заявлял, что стране потребуются годы для отказа от энергоресурсов из РФ.