Макрон заявил Путину, что не может платить за газ рублями

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили поставки газа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил президенту России Владимиру Путину, что Франция не сможет платить за поставки газа в рублях. Президенты провели телефонные переговоры.

«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России. В частности, в страны Евросоюза», — сообщается на сайте Кремля.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщило, что в ходе разговора Макрон заявил о невозможности платить на российский газ рублями. Ранее Владимир Путин заявил, что «недружественные» страны Евросоюза будут обязаны платить за газ рублями.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это решение является вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. В Евросоюзе также отвергли требование России платить за газ рублями. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае Россия перестанет поставлять газ.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил президенту России Владимиру Путину, что Франция не сможет платить за поставки газа в рублях. Президенты провели телефонные переговоры. «Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России. В частности, в страны Евросоюза», — сообщается на сайте Кремля. Агентство Reuters со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщило, что в ходе разговора Макрон заявил о невозможности платить на российский газ рублями. Ранее Владимир Путин заявил, что «недружественные» страны Евросоюза будут обязаны платить за газ рублями. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это решение является вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. В Евросоюзе также отвергли требование России платить за газ рублями. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае Россия перестанет поставлять газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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