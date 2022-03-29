Макрон заявил Путину, что не может платить за газ рублями

29 марта 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили поставки газа Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил президенту России Владимиру Путину, что Франция не сможет платить за поставки газа в рублях. Президенты провели телефонные переговоры. «Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России. В частности, в страны Евросоюза», — сообщается на сайте Кремля. Агентство Reuters со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщило, что в ходе разговора Макрон заявил о невозможности платить на российский газ рублями. Ранее Владимир Путин заявил, что «недружественные» страны Евросоюза будут обязаны платить за газ рублями. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это решение является вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. В Евросоюзе также отвергли требование России платить за газ рублями. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае Россия перестанет поставлять газ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил президенту России Владимиру Путину, что Франция не сможет платить за поставки газа в рублях. Президенты провели телефонные переговоры. «Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России. В частности, в страны Евросоюза», — сообщается на сайте Кремля. Агентство Reuters со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщило, что в ходе разговора Макрон заявил о невозможности платить на российский газ рублями. Ранее Владимир Путин заявил, что «недружественные» страны Евросоюза будут обязаны платить за газ рублями. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это решение является вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. В Евросоюзе также отвергли требование России платить за газ рублями. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае Россия перестанет поставлять газ.