Страны ЕАЭС позволили заводам пренебречь безопасностью авто

19 апреля 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Страны ЕАЭС снизили требования к безопасности автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До февраля 2023 года каждое государство-член Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входит Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан) вправе установить собственные требования к производству машин, которые выпускаются в обращение на территории страны. Поправки в техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств» вступят в силу 25 апреля. Согласно этим изменениям, каждая страна — участник ЕАЭС получила право устанавливать свои правила по производству автомобилей, отличные от единых требований, прописанных в техрегламенте, передают «Известия». Таким образом, выпуск в обращение автомобилей, произведенных по «национальным» требованиям, будет разрешен только на территории страны, где они были произведены. При эксплуатации таких машин на территории другого государства ЕАЭС будет возможна только при наличии двустороннего соглашения. В самом свидетельство о регистрации такого автомобиля будет информация о том, что транспортное средство произведено по новым требованиям. Также в документе будут перечислены страны, в которых оно может обращаться. 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация территории, военные РФ будут лишь уничтожать военные объекты, защищая мирных жителей от натиска националистов. Несмотря на это, западные страны ввели несколько пакетов санкции. Что касается автоиндустрии, временно Из-за начала спецоперации РФ на Украине с российского рынка ушли BMW, Mercedes, Audi, Rolls-Royce. На такой же шаг пошли марки Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar и Land Rover. Тем не менее, президент России Владимир Путин уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация территории, военные РФ будут лишь уничтожать военные объекты, защищая мирных жителей от натиска националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

До февраля 2023 года каждое государство-член Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входит Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан) вправе установить собственные требования к производству машин, которые выпускаются в обращение на территории страны. Поправки в техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств» вступят в силу 25 апреля. Согласно этим изменениям, каждая страна — участник ЕАЭС получила право устанавливать свои правила по производству автомобилей, отличные от единых требований, прописанных в техрегламенте, передают «Известия». Таким образом, выпуск в обращение автомобилей, произведенных по «национальным» требованиям, будет разрешен только на территории страны, где они были произведены. При эксплуатации таких машин на территории другого государства ЕАЭС будет возможна только при наличии двустороннего соглашения. В самом свидетельство о регистрации такого автомобиля будет информация о том, что транспортное средство произведено по новым требованиям. Также в документе будут перечислены страны, в которых оно может обращаться. 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация территории, военные РФ будут лишь уничтожать военные объекты, защищая мирных жителей от натиска националистов. Несмотря на это, западные страны ввели несколько пакетов санкции. Что касается автоиндустрии, временно Из-за начала спецоперации РФ на Украине с российского рынка ушли BMW, Mercedes, Audi, Rolls-Royce. На такой же шаг пошли марки Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar и Land Rover. Тем не менее, президент России Владимир Путин уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация территории, военные РФ будут лишь уничтожать военные объекты, защищая мирных жителей от натиска националистов.