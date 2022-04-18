В Свердловской области вырос спрос на загородную недвижимость

19 апреля 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

За квартал спрос на загородную недвижимость вырос на 22 процента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области за последние три месяца на 22% вырос спрос на покупку загородной недвижимости. За год спрос свердловчан на загородные дома вырос на 15%. К такому мнению пришли аналитики компании «Авито Недвижимость». «Россияне в прошедшем квартале меньше интересовались домами и коттеджами, но больше — дачами. Помимо сезонного роста популярности летних объектов, дачи стали единственной загородной недвижимостью, спрос на которую за год вырос. В Свердловской области за год интерес покупателей увеличился на 15%, а за квартал — на 22%», — говорится в сообщении аналитиков. В целом по России спрос на загородную недвижимость за три месяца увеличился на 7%, но остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Заметно снижение интереса покупателей к коттеджам и таунхаусам, средняя цена на которые в разы превышает среднюю стоимость дач. Отчасти это может быть связано с общей тенденцией на рынке, которая затронула вторичное жилье и новостройки», — поясняет Сергей Хахулин, руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости». Ранее URA.RU писало, что цены на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга продолжают расти. Стоимость жилья в этом сегменте выросла на 0,2—0,9%. Цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге выросла на 5%. Квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем 109 077 рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области за последние три месяца на 22% вырос спрос на покупку загородной недвижимости. За год спрос свердловчан на загородные дома вырос на 15%. К такому мнению пришли аналитики компании «Авито Недвижимость». «Россияне в прошедшем квартале меньше интересовались домами и коттеджами, но больше — дачами. Помимо сезонного роста популярности летних объектов, дачи стали единственной загородной недвижимостью, спрос на которую за год вырос. В Свердловской области за год интерес покупателей увеличился на 15%, а за квартал — на 22%», — говорится в сообщении аналитиков. В целом по России спрос на загородную недвижимость за три месяца увеличился на 7%, но остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Заметно снижение интереса покупателей к коттеджам и таунхаусам, средняя цена на которые в разы превышает среднюю стоимость дач. Отчасти это может быть связано с общей тенденцией на рынке, которая затронула вторичное жилье и новостройки», — поясняет Сергей Хахулин, руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости». Ранее URA.RU писало, что цены на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга продолжают расти. Стоимость жилья в этом сегменте выросла на 0,2—0,9%. Цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге выросла на 5%. Квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем 109 077 рублей.