Немцам придется поставить оборудование курганскому бизнесу

Германия возобновит поставки оборудования мясокомбинату «Велес», которому ранее отказала из-за санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Немецкие поставщики, которые из-за санкций отказали курганскому мясокомбинату «Велес» в заказе важных компонентов для технологического оборудования, продолжат поставлять комплектующие. Деньги оказались важнее запретов, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Ильтяков URA.RU.

«Курс евро вернулся на место, все поставщики сразу же переобулись. Люди же хотят продавать. Мы ждали реакции наших постоянных поставщиков, с которыми стабильно работали на протяжении 25 лет. Дополнительно нашли альтернативу, поэтому никаких проблем на сегодняшний день нет», — рассказал Ильтяков.

Также предприниматель отметил, что удалось избежать проблем с поставками ингредиентов для пива — солода и хмеля. Ранее наблюдалась задержка поставок солода. «Сейчас с ингредиентами для пива тоже все наладилось. Все прибыло, на месте. Никаких технологий новых не вводим. Цены на пиво не повышаем», — сказал Ильтяков.

Ранее URA.RU писало о том, что в Германии отклонили заказ курганского мясокомбината «Велес» на поставку ножей для куттеров (оборудование для измельчения мяса). Причиной отказа стало попадание депутата Госдумы Александра Ильтякова (основатель компании) в санкционный список.

Повышение цен на импортные товары и оборудование началось из-за введения санкций западными странами в связи со спецоперацией России на Украине. Санкционное давление на Россию, которое продолжается с начала «нулевых», обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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