В ФРГ раскритиковали призыв бойкотировать русскую культуру

19 апреля 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Странам Запада не следует убирать русскую литературу с полок магазинов, считает Луиза Амтсберг Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западу не следует отказываться от русской культуры и искусства из-за спецоперации на Украине. Об этом заявила уполномоченная правительства Германии в области прав человека и гуманитарной помощи Луиза Амтсберг. «Было бы неправильным выводом прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру. Я также считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого. Также просто неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью или возлагать на них ответственность за происходящее», — передает слова Амтсберг агентство NOZ. Ранее страны Запада начали массового вводить запрет на русскую культуру из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По словам президента, Запад пытается «отменить Россию». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Западу не следует отказываться от русской культуры и искусства из-за спецоперации на Украине. Об этом заявила уполномоченная правительства Германии в области прав человека и гуманитарной помощи Луиза Амтсберг. «Было бы неправильным выводом прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру. Я также считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого. Также просто неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью или возлагать на них ответственность за происходящее», — передает слова Амтсберг агентство NOZ. Ранее страны Запада начали массового вводить запрет на русскую культуру из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По словам президента, Запад пытается «отменить Россию».