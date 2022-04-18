Назначение курганской чиновницы одобрили после ее ухода в декрет

Елену Федянину, ушедшую в декрет, согласовали на пост директора департамента госрегулирования цен и тарифов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ФАС России согласовала назначение Елены Федяниной на должность директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. При этом Федянина, руководившая департаментом в статусе исполняющей обязанности, в марте ушла в декретный отпуск.

«ФАС России осуществляет контрольно-надзорные функции в сфере тарифного регулирования. У службы есть полномочия проводить аттестацию руководителей региональных тарифных ведомств. Ведомство согласовало кандидатуру Елены Федяниной на должность руководителя департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области», — сообщает УФАС.

В ведомстве отмечают, что у Федяниной есть необходимый опыт работы, в том числе на руководящих должностях. При согласовании кандидатуры с ней обсуждался вопрос объединения в одну энергозону Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. Также ей поручили контролировать исполнение предписаний ФАС России, выданных по результатам проверки деятельности департамента в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, о снижении тарифов на услуги по вывозу ТКО.

Федянина исполняла обязанности директора департамента цен и тарифов с марта 2021 года. До этого она руководила одним из отделов в этом ведомстве. В марте 2022 года новым исполняющим обязанности директора департамента назначили Ольгу Королеву. В пресс-службе областного правительства пояснили, что Федянина ушла в декретный отпуск.

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