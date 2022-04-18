Курганский депутат ГД признал бессилие регионов в борьбе с ценами

19 апреля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Сергей Лисовский считает, что власти регионов не могут сдержать рост цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский призвал федеральные власти жестко контролировать монополистов и спекулянтов, так как региональные власти не могут повлиять на рост цен. Об этом Лисовский заявил в интервью радио «Комсомольская правда». «Контролировать цены надо, но в плане глобального регулирования. Тут региональные власти очень ограничены в маневре, и эта политика должна быть у федеральных властей. К сожалению, мы позволяем монополистам поднимать цены. Это топливо, металл, удобрения. Нужно проводить очень жесткие расследования с серьезными штрафами, чтобы в следующий раз у них не было соблазна», — сказал Лисовский. Депутат считает, что речь должна идти о продуманной политике властей на протяжении нескольких лет, а не о сиюминутных мерах, когда цены поднимают, а потом опускают. Лисовский отметил, что еще в прошлом году, дерево подорожало на 60%, металл почти на 100%, но правительство это не замечало, хотя реакция должна была быть быстрой и жесткой. Ранее Сергей Лисовский заявил, что цены на мясо и молоко в России могут вырасти вдвое, если власти не изменят политику со штрафами. В росте цен на продукты депутат обвинял нефтяников-монополистов, выпускающих полиэтилен для упаковок. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский призвал федеральные власти жестко контролировать монополистов и спекулянтов, так как региональные власти не могут повлиять на рост цен. Об этом Лисовский заявил в интервью радио «Комсомольская правда». «Контролировать цены надо, но в плане глобального регулирования. Тут региональные власти очень ограничены в маневре, и эта политика должна быть у федеральных властей. К сожалению, мы позволяем монополистам поднимать цены. Это топливо, металл, удобрения. Нужно проводить очень жесткие расследования с серьезными штрафами, чтобы в следующий раз у них не было соблазна», — сказал Лисовский. Депутат считает, что речь должна идти о продуманной политике властей на протяжении нескольких лет, а не о сиюминутных мерах, когда цены поднимают, а потом опускают. Лисовский отметил, что еще в прошлом году, дерево подорожало на 60%, металл почти на 100%, но правительство это не замечало, хотя реакция должна была быть быстрой и жесткой. Ранее Сергей Лисовский заявил, что цены на мясо и молоко в России могут вырасти вдвое, если власти не изменят политику со штрафами. В росте цен на продукты депутат обвинял нефтяников-монополистов, выпускающих полиэтилен для упаковок.