Депутат Лисовский предрек рост цен на молоко и мясо

Сергей Лисовский считает, что нужно решать вопрос со штрафами за помет и навоз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский считает, что цены на мясо и молоко в России могут вырасти вдвое, если власти не изменят политику со штрафами за помет и навоз. Этот вопрос парламентарий поднял на встрече с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, рассказал URA.RU сам Лисовский.

«Сейчас большая проблема у всех — очень большие штрафы по помету и навозу. Звучит смешно в кавычках, а фактически у нас мясная и молочная продукция может из-за этих штрафов вырасти в два раза в цене. А потом у нас правительство будет удивляться, почему вдруг такое произошло», — рассказал Лисовский.

Речь идет о штрафах для сельхозпредприятий за ненадлежащее обращение с отходами животноводства. Лисовский отмечает, что в Федеральный классификационный каталог отходов включены навоз и помет без учета того факта, что 90% навоза и помета используется в качестве удобрения самим сельхозпредприятием.

Несмотря на это, проводятся проверки, итогами которых являются штрафы, порой сопоставимые с годовой выручкой компаний. «Например, в Ставропольском крае свинокомплекс, который продает продукцию на пять миллиардов рублей в год, ему штраф выписали в шесть миллиардов. И сейчас все попадут, там подход для всех одинаковый. Компании проще закрываться», — заявил Лисовский.

По словам депутата, уральский полпред Владимир Якушев на встрече заявил, что знает эту проблему. «К ней надо подходить внимательно, соблюдая экологические нормы. Надо найти компромиссное решение. Мы договорились, что сразу после Нового года у нас будет серия встреч с Росприроднадзором и с Минприроды по этому поводу», — добавил Лисовский.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам встречи Лисовский с Якушевым договорились также организовать встречу с руководством Минсельхоза по вопросу финансовой поддержки бизнеса после засухи. Депутат заявил, что в Курганской области в этом году произошла массовая гибель посевов, которые не были застрахованы в связи с отсутствием филиалов страховщиков на территории региона.

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