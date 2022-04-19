Песков объяснил просьбу Путина передать РФ церковь в Иерусалиме

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Россия ждет содействия от Израиля по вопросу церкви Александра Невского, заявил Дмитрий Песков Фото:

Церковь Александра Невского в Иерусалиме — это один из ключевых вопросов российско-израильских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Переписку на высшем уровне мы не комментируем. Тема Александровского подворья давно стоит в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений. Мы ожидаем, что израильская сторона и руководство Израиля окажут необходимое содействие, чтобы было завершено необходимое оформление этой ситуации», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее израильские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин направил письмо премьер-министру Израиля Нафтали Беннету. По информации СМИ, Путин попросил передать в собственность Москве церковь Александра Невского, которая находится на Александровском подворье в Иерусалиме.

Александровское подворье — единственный русский объект в черте Старого города в Иерусалиме. Это комплекс из нескольких построек и исторических реликвий, в него входит Порог Судных Врат, через которые, как считается, переступал Иисус Христос, ведомый на казнь, а также церковь князя Александра Невского.

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Церковь Александра Невского в Иерусалиме — это один из ключевых вопросов российско-израильских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Переписку на высшем уровне мы не комментируем. Тема Александровского подворья давно стоит в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений. Мы ожидаем, что израильская сторона и руководство Израиля окажут необходимое содействие, чтобы было завершено необходимое оформление этой ситуации», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее израильские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин направил письмо премьер-министру Израиля Нафтали Беннету. По информации СМИ, Путин попросил передать в собственность Москве церковь Александра Невского, которая находится на Александровском подворье в Иерусалиме. Александровское подворье — единственный русский объект в черте Старого города в Иерусалиме. Это комплекс из нескольких построек и исторических реликвий, в него входит Порог Судных Врат, через которые, как считается, переступал Иисус Христос, ведомый на казнь, а также церковь князя Александра Невского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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