В Кремле ждут иностранных лидеров на День Победы

Традиция приглашения иностранных лидеров на празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, сохраняется. Однако пока не сообщается, кого президент РФ Владимир Путин пригласил в этом году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Список приглашенных [лидеров стран] варьировался от года в год. [Кто приглашен в этом году] мы сообщим», — отметил Песков.
В 2021 года на параде Победы в Москве присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В разные годы на 9 Мая в Россию по приглашению Путина приезжали лидер Сербии Александр Вучич, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры.
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Традиция приглашения иностранных лидеров на празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, сохраняется. Однако пока не сообщается, кого президент РФ Владимир Путин пригласил в этом году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Список приглашенных [лидеров стран] варьировался от года в год. [Кто приглашен в этом году] мы сообщим», — отметил Песков. В 2021 года на параде Победы в Москве присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В разные годы на 9 Мая в Россию по приглашению Путина приезжали лидер Сербии Александр Вучич, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры.