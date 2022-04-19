В Кремле ждут иностранных лидеров на День Победы

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Кремль не собирается отказываться от практики приглашения зарубежных лидеров на День Победы в Москву Фото:

Традиция приглашения иностранных лидеров на празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, сохраняется. Однако пока не сообщается, кого президент РФ Владимир Путин пригласил в этом году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Список приглашенных [лидеров стран] варьировался от года в год. [Кто приглашен в этом году] мы сообщим», — отметил Песков.

В 2021 года на параде Победы в Москве присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В разные годы на 9 Мая в Россию по приглашению Путина приезжали лидер Сербии Александр Вучич, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры.

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Традиция приглашения иностранных лидеров на празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, сохраняется. Однако пока не сообщается, кого президент РФ Владимир Путин пригласил в этом году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Список приглашенных [лидеров стран] варьировался от года в год. [Кто приглашен в этом году] мы сообщим», — отметил Песков. В 2021 года на параде Победы в Москве присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В разные годы на 9 Мая в Россию по приглашению Путина приезжали лидер Сербии Александр Вучич, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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