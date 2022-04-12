Артюхов улучшил позиции в федеральном рейтинге. Моор и Комарова отстают

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Артюхов и Моор посетили Надым, портрет, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО работает в соцсетях активнее коллег по «тюменской матрешке» Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю поднялся с 8-го на 6-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 4 — 10 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Дмитрий Артюхов — 6-е место, на прошлой неделе — 8-е место», — говорится в исследовании. Рейтинг губернатора Тюменской области Александра Моора за указанный период изменений не претерпел — он сохранил за собой 9-е место.

Глава ХМАО Наталья Комарова ухудшила позиции. Неделей ранее она занимала 67-е место, но опустилась на 74-ую строчку рейтинга.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю поднялся с 8-го на 6-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 4 — 10 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов — 6-е место, на прошлой неделе — 8-е место», — говорится в исследовании. Рейтинг губернатора Тюменской области Александра Моора за указанный период изменений не претерпел — он сохранил за собой 9-е место. Глава ХМАО Наталья Комарова ухудшила позиции. Неделей ранее она занимала 67-е место, но опустилась на 74-ую строчку рейтинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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