Артюхов улучшил позиции в федеральном рейтинге. Моор и Комарова отстают

12 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО работает в соцсетях активнее коллег по «тюменской матрешке» Фото: Елена Федорова © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю поднялся с 8-го на 6-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 4 — 10 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов — 6-е место, на прошлой неделе — 8-е место», — говорится в исследовании. Рейтинг губернатора Тюменской области Александра Моора за указанный период изменений не претерпел — он сохранил за собой 9-е место. Глава ХМАО Наталья Комарова ухудшила позиции. Неделей ранее она занимала 67-е место, но опустилась на 74-ую строчку рейтинга. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю поднялся с 8-го на 6-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 4 — 10 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов — 6-е место, на прошлой неделе — 8-е место», — говорится в исследовании. Рейтинг губернатора Тюменской области Александра Моора за указанный период изменений не претерпел — он сохранил за собой 9-е место. Глава ХМАО Наталья Комарова ухудшила позиции. Неделей ранее она занимала 67-е место, но опустилась на 74-ую строчку рейтинга.