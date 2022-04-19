Кириенко: Россия сделает все, чтобы победить нацизм в мире

19 апреля 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Россия сделает все, чтобы нацизм больше не смог поднять голову нигде в мире, заявил Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия сделает все, чтобы идеи нацистской идеологии не смогли процветать нигде в мире. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», — сказал он во время открытия первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!», трансляция которого велась на сайте форума. Он также отметил, что компания Meta (деятельность запрещена на территории РФ, компания признана экстремистом) оправдывает убийство русских. «В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах», — подытожил он. Ранее Генпрокуратура РФ обвинила платформу Meta в экстремизме. Причиной стало разрешение в соцсетях публикаций с призывами к насилию российских военных. Работу Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) в России ограничили и внесли в список запрещенных в РФ ресурсов. Российские предприниматели Александр Зобов и Кирилл Филимонов заявили о запуске для топ-блогеров и партнеров 28 марта аналога Instagram Россграм. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия сделает все, чтобы идеи нацистской идеологии не смогли процветать нигде в мире. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», — сказал он во время открытия первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!», трансляция которого велась на сайте форума. Он также отметил, что компания Meta (деятельность запрещена на территории РФ, компания признана экстремистом) оправдывает убийство русских. «В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах», — подытожил он. Ранее Генпрокуратура РФ обвинила платформу Meta в экстремизме. Причиной стало разрешение в соцсетях публикаций с призывами к насилию российских военных. Работу Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) в России ограничили и внесли в список запрещенных в РФ ресурсов. Российские предприниматели Александр Зобов и Кирилл Филимонов заявили о запуске для топ-блогеров и партнеров 28 марта аналога Instagram Россграм.