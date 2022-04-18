Тюменцев будут бесплатно кормить ухой из лосося

19 апреля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Крупная сеть ресторанов по четвергам будет бесплатно кормить жителей Тюмени ухой из лосося Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Владельцы федеральной сети ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто» объявили о том, что до конца осени будут по четвергам кормить жителей Тюмени бесплатной ухой из лосося. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. Планируется что каждый четверг в обеденное время с 13:00 до 15:00 любой желающий сможет бесплатно получить свою порцию ухи возле одного из ресторанов сети. «Таким образом компания решила обеспечить социальную поддержку и просто порадовать горожан. Организаторы подтверждают, что приготовленная уха будет соответствовать стандартам сети: готовиться из качественных продуктов с соблюдением всех санитарных правил. В составе блюда будут части лосося, картофель, лук и морковь», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Там добавили, что в начале пандемии коронавируса подобная акция проходила в Екатеринбурге. Сейчас географию раздачи бесплатной ухи из лосося в компании расширили до Тюмени и Нижнего Тагила. По четвергам в этих городах будут раздавать до 20 литров ухи из лосося. «Кто-то спросит, а зачем нам тратить ресурсы в такое время? Да, ситуация в стране непростая, но у нас в ресторанах всегда есть качественные продукты, которые не подходят для прямой продажи, но пригодны для приготовления блюд не из нашего основного меню. Поэтому, и просто потому что кто-то должен, мы и решили возобновить нашу давнюю акцию — „Благотворительную уху“», — добавили в сети ресторанов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Владельцы федеральной сети ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто» объявили о том, что до конца осени будут по четвергам кормить жителей Тюмени бесплатной ухой из лосося. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. Планируется что каждый четверг в обеденное время с 13:00 до 15:00 любой желающий сможет бесплатно получить свою порцию ухи возле одного из ресторанов сети. «Таким образом компания решила обеспечить социальную поддержку и просто порадовать горожан. Организаторы подтверждают, что приготовленная уха будет соответствовать стандартам сети: готовиться из качественных продуктов с соблюдением всех санитарных правил. В составе блюда будут части лосося, картофель, лук и морковь», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Там добавили, что в начале пандемии коронавируса подобная акция проходила в Екатеринбурге. Сейчас географию раздачи бесплатной ухи из лосося в компании расширили до Тюмени и Нижнего Тагила. По четвергам в этих городах будут раздавать до 20 литров ухи из лосося. «Кто-то спросит, а зачем нам тратить ресурсы в такое время? Да, ситуация в стране непростая, но у нас в ресторанах всегда есть качественные продукты, которые не подходят для прямой продажи, но пригодны для приготовления блюд не из нашего основного меню. Поэтому, и просто потому что кто-то должен, мы и решили возобновить нашу давнюю акцию — „Благотворительную уху“», — добавили в сети ресторанов.