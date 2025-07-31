Почти 20 стран просят у ЕС денег на военные закупки

В ЕС 18 государств подали заявку на финансирование военных закупок
© Служба новостей «URA.RU»
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18 стран ЕС планируют закупиться военной техникой
18 стран ЕС планируют закупиться военной техникой Фото:

 В Европейском союзе (ЕС) 18 государств подали заявку на финансирование военных закупок и проектов на сумму 127 миллиардов евро. Об этом заявили в исполнительном комитете ЕС.

«Брюссель получил заявки от 18 государств на финансирование военных закупок и проектов на сумму 127 миллиардов евро. Европейская комиссия уже получила заявки на кредиты от государств-членов , заинтересованных в финансировании совместных закупок вооружений», — сказано в сообщении газеты El Pais.

Ранее сообщалось о подготовке самой крупной военной закупки Германии на сумму свыше 20 миллиардов евро. Немецкая сторона планирует приобрести 20 истребителей Eurofighter, до 3 тысяч бронетранспортеров Boxer и до 3,5 тысяч боевых машин пехоты Patria. Эти меры призваны для усиления обороноспособности ФРГ. Бюджет Минобороны Германии в 2026 году увеличится до рекордных 83 миллиардов евро.

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 В Европейском союзе (ЕС) 18 государств подали заявку на финансирование военных закупок и проектов на сумму 127 миллиардов евро. Об этом заявили в исполнительном комитете ЕС. «Брюссель получил заявки от 18 государств на финансирование военных закупок и проектов на сумму 127 миллиардов евро. Европейская комиссия уже получила заявки на кредиты от государств-членов , заинтересованных в финансировании совместных закупок вооружений», — сказано в сообщении газеты El Pais. Ранее сообщалось о подготовке самой крупной военной закупки Германии на сумму свыше 20 миллиардов евро. Немецкая сторона планирует приобрести 20 истребителей Eurofighter, до 3 тысяч бронетранспортеров Boxer и до 3,5 тысяч боевых машин пехоты Patria. Эти меры призваны для усиления обороноспособности ФРГ. Бюджет Минобороны Германии в 2026 году увеличится до рекордных 83 миллиардов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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