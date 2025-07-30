В Бирмингеме 30 июля прошла церемония прощания с британским рок-музыкантом Оззи Осборном. Проститься с основателем группы Black Sabbath и легендой рока пришли тысячи его поклонников. Фанаты встречали процессию апплодисментами и пели песни музыканта. Тем не менее, похороны прошли в закрытой обстановке.
Процессия началась в полдень: по улицам города прошел траурный катафалк в сопровождении духового оркестра в новоорлеанском стиле, что было одной из последних просьб Осборна, отраженной в его завещании. При жизни он говорил, что похороны должны были стать не прощанием, а поводом выразить благодарность.
Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года на 77-м году жизни после продолжительной борьбы с редкой формой болезни Паркинсона и осложнений, возникших после аварии на квадроцикле и операции на позвоночнике в 2019 году. Вопросы организации церемонии прощания решались между родственниками и городскими властями, а сам музыкант просил, чтобы его похороны стали поводом для благодарности, а не печали.
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