Трамп счел БРИКС угрозой для доллара и начал угрожать пошлинами

Объединение БРИКС действует против интересов Соединенных Штатов и стремится подорвать статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил 30 июля в беседе с журналистами в Белом доме.
«БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить. Это атака на доллар. Мы не позволим никому нападать на доллар», — подчеркнул Трамп. Его слова передает Fox News.
Обосновывая решение о введении 10-процентных импортных пошлин на товары из стран БРИКС, Трамп пояснил, что этот шаг связан как с торговыми вопросами, так и с действиями объединения. По его словам, США имеют значительный торговый дефицит с Индией, а члены БРИКС, по мнению президента, намерены «повредить доллару» и добиться того, чтобы американская валюта перестала быть мировым стандартом.
Ранее по итогам саммита в Рио-де-Жанейро страны БРИКС опубликовали совместное заявление, в котором выступили против односторонних торговых и финансовых мер, включая повышение пошлин и введение нетарифных ограничений. В заявлении отмечалось, что такие меры приводят к торговым дисбалансам и противоречат правилам Всемирной торговой организации.
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