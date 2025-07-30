30 июля 2025

Трамп счел БРИКС угрозой для доллара и начал угрожать пошлинами

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Трамп раскритиковал страны-БРИКС
Трамп раскритиковал страны-БРИКС Фото:

Объединение БРИКС действует против интересов Соединенных Штатов и стремится подорвать статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил 30 июля в беседе с журналистами в Белом доме.

«БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить. Это атака на доллар. Мы не позволим никому нападать на доллар», — подчеркнул Трамп. Его слова передает Fox News. 

Обосновывая решение о введении 10-процентных импортных пошлин на товары из стран БРИКС, Трамп пояснил, что этот шаг связан как с торговыми вопросами, так и с действиями объединения. По его словам, США имеют значительный торговый дефицит с Индией, а члены БРИКС, по мнению президента, намерены «повредить доллару» и добиться того, чтобы американская валюта перестала быть мировым стандартом.

Ранее по итогам саммита в Рио-де-Жанейро страны БРИКС опубликовали совместное заявление, в котором выступили против односторонних торговых и финансовых мер, включая повышение пошлин и введение нетарифных ограничений. В заявлении отмечалось, что такие меры приводят к торговым дисбалансам и противоречат правилам Всемирной торговой организации.

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Объединение БРИКС действует против интересов Соединенных Штатов и стремится подорвать статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил 30 июля в беседе с журналистами в Белом доме. «БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить. Это атака на доллар. Мы не позволим никому нападать на доллар», — подчеркнул Трамп. Его слова передает Fox News.  Обосновывая решение о введении 10-процентных импортных пошлин на товары из стран БРИКС, Трамп пояснил, что этот шаг связан как с торговыми вопросами, так и с действиями объединения. По его словам, США имеют значительный торговый дефицит с Индией, а члены БРИКС, по мнению президента, намерены «повредить доллару» и добиться того, чтобы американская валюта перестала быть мировым стандартом. Ранее по итогам саммита в Рио-де-Жанейро страны БРИКС опубликовали совместное заявление, в котором выступили против односторонних торговых и финансовых мер, включая повышение пошлин и введение нетарифных ограничений. В заявлении отмечалось, что такие меры приводят к торговым дисбалансам и противоречат правилам Всемирной торговой организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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