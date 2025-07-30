Рогов рассказал, кто и когда решит судьбу Зеленского

Член ОП Рогов: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина решит судьбу Зеленского
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Встреча лидеров России, США и Китая решит судьбу Зеленского
Встреча лидеров России, США и Китая решит судьбу Зеленского Фото:

Судьба президента Украины Владимира Зеленского может быть определена на переговорах между главой России Владимиром Путиным, лидером США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Зеленский понимает, что время уходит. Он понимает, что на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет окончательно предопределена его судьба. Поэтому он будет пытаться цепляться за власть из последних сил и готов абсолютно на любые провокации, чтобы только продолжить грабить нашу землю», — заявил Рогов в беседе с NEWS.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин намерен посетить Штаты. Кроме того, американская делегация во главе с Трампом рассматривает возможность визита в КНР до завершения текущего года. Сейчас точные сроки обеих поездок продолжают согласовываться, пишет «Царьград».

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в Китае возможна при определенных обстоятельствах. По словам Пескова, в настоящее время никаких конкретных договоренностей или подготовительных мероприятий по организации встречи между лидерами двух стран не осуществляется.

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Судьба президента Украины Владимира Зеленского может быть определена на переговорах между главой России Владимиром Путиным, лидером США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Зеленский понимает, что время уходит. Он понимает, что на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет окончательно предопределена его судьба. Поэтому он будет пытаться цепляться за власть из последних сил и готов абсолютно на любые провокации, чтобы только продолжить грабить нашу землю», — заявил Рогов в беседе с NEWS.ru. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин намерен посетить Штаты. Кроме того, американская делегация во главе с Трампом рассматривает возможность визита в КНР до завершения текущего года. Сейчас точные сроки обеих поездок продолжают согласовываться, пишет «Царьград». Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в Китае возможна при определенных обстоятельствах. По словам Пескова, в настоящее время никаких конкретных договоренностей или подготовительных мероприятий по организации встречи между лидерами двух стран не осуществляется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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