Судьба президента Украины Владимира Зеленского может быть определена на переговорах между главой России Владимиром Путиным, лидером США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Зеленский понимает, что время уходит. Он понимает, что на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет окончательно предопределена его судьба. Поэтому он будет пытаться цепляться за власть из последних сил и готов абсолютно на любые провокации, чтобы только продолжить грабить нашу землю», — заявил Рогов в беседе с NEWS.ru.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин намерен посетить Штаты. Кроме того, американская делегация во главе с Трампом рассматривает возможность визита в КНР до завершения текущего года. Сейчас точные сроки обеих поездок продолжают согласовываться, пишет «Царьград».
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в Китае возможна при определенных обстоятельствах. По словам Пескова, в настоящее время никаких конкретных договоренностей или подготовительных мероприятий по организации встречи между лидерами двух стран не осуществляется.
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