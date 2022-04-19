Из-за действий несовершеннолетних в регионе возникли пожары на площади 3000 и 4000 кв.м Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Установлены 14 лиц, причастных к возникновению крупных природных пожаров на территории Курганской области. Среди них — двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Установлены 14 лиц, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. Зафиксированы два случая поджога сухой растительности несовершеннолетними гражданами», — говорится в сообщении.

Так, юноша 2007 года рождения в районе села Закомалдино Куртамышского округа выжигал сухую траву, что привело к ландшафтному пожару на площади 4 000 кв. м. Одиннадцатилетний мальчик на окраине села Целинное играл со спичками, от которых загорелась сухая трава, в результате чего произошел пожар площадью 3 000 кв. м.

В селе Глядянское Притобольного района пожар произошел из-за костра для приготовления пищи, в селе Кетово — из-за сжигания мусора, в деревне Карандашево Шумихинского округа — из-за сварочных работ. В Петуховском муниципальном округе возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем). За последние дни в ходе рейдов и патрулирований сотрудники МЧС составили в Курганской области 233 протокола об административном правонарушении, в том числе 31 — за сжигание сухой растительности и мусора, 202 — за неочищенные территории.

Ранее URA.RU сообщало, что с 15 апреля в Курганской области веден особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать сухую траву, мусор, также выезжать на машине в лес и готовить еду на открытом огне. В этот же день в садоводческом товариществе вблизи Кургана возник пожар площадью 19 га, к тушению которого привлекалось 127 человек личного состава и 26 единиц техники. В Белозерском районе крупный пожар произошел 16 апреля, его тушили более суток.

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