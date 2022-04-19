Силовики взялись за тюменских медиков после публикации URA.RU

Сотрудников Стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) начали массово вызывать в прокуратуру после публикаций URA.RU о том, что в медучреждении врачи вынуждены закупать препараты для лечения пациентов за свой счет. Об этом агентству рассказала одна из сотрудниц стоматологии. Она уточнила, что силовики проводят подробный опрос медиков о сложившейся внутри клиники ситуации.
«Я сама провела в прокуратуре несколько часов. Помимо нашего обращения в СМИ, мы направили в правоохранительные структуры большое письмо, где изложили информацию обо всех нарушениях со стороны администрации клиники. В прокуратуре нас попросили рассказать обо всем, что происходит внутри медучреждения. Кто и что там нарушает. Я, естественно, рассказала. Все мои коллеги — тоже», — уточнила собеседница агентства на условиях анонимности.
По ее словам, в прокуратуру поочередно вызывают всех сотрудников клиники, которые подписали соответствующее обращение в правоохранительные органы. Всего — более 50 человек.
В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники Стоматологической клиники при ТюмГМУ пожаловались на невыносимые условия труда. Медики обвинили руководство медучреждения в том, администрация подняла врачам план ежемесячной выручки с 300 до 550 тыс. рублей. Также врачи заявили, что за свой счет вынуждены закупать часть материалов, необходимых для лечения пациентов.
Сотрудников Стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) начали массово вызывать в прокуратуру после публикаций URA.RU о том, что в медучреждении врачи вынуждены закупать препараты для лечения пациентов за свой счет. Об этом агентству рассказала одна из сотрудниц стоматологии. Она уточнила, что силовики проводят подробный опрос медиков о сложившейся внутри клиники ситуации. «Я сама провела в прокуратуре несколько часов. Помимо нашего обращения в СМИ, мы направили в правоохранительные структуры большое письмо, где изложили информацию обо всех нарушениях со стороны администрации клиники. В прокуратуре нас попросили рассказать обо всем, что происходит внутри медучреждения. Кто и что там нарушает. Я, естественно, рассказала. Все мои коллеги — тоже», — уточнила собеседница агентства на условиях анонимности. По ее словам, в прокуратуру поочередно вызывают всех сотрудников клиники, которые подписали соответствующее обращение в правоохранительные органы. Всего — более 50 человек. В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники Стоматологической клиники при ТюмГМУ пожаловались на невыносимые условия труда. Медики обвинили руководство медучреждения в том, администрация подняла врачам план ежемесячной выручки с 300 до 550 тыс. рублей. Также врачи заявили, что за свой счет вынуждены закупать часть материалов, необходимых для лечения пациентов.