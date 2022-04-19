Силовики взялись за тюменских медиков после публикации URA.RU

Скандалом в Стоматологической клинике ТюмГМУ заинтересовалась прокуратура Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Сотрудников Стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) начали массово вызывать в прокуратуру после публикаций URA.RU о том, что в медучреждении врачи вынуждены закупать препараты для лечения пациентов за свой счет. Об этом агентству рассказала одна из сотрудниц стоматологии. Она уточнила, что силовики проводят подробный опрос медиков о сложившейся внутри клиники ситуации.

«Я сама провела в прокуратуре несколько часов. Помимо нашего обращения в СМИ, мы направили в правоохранительные структуры большое письмо, где изложили информацию обо всех нарушениях со стороны администрации клиники. В прокуратуре нас попросили рассказать обо всем, что происходит внутри медучреждения. Кто и что там нарушает. Я, естественно, рассказала. Все мои коллеги — тоже», — уточнила собеседница агентства на условиях анонимности.

По ее словам, в прокуратуру поочередно вызывают всех сотрудников клиники, которые подписали соответствующее обращение в правоохранительные органы. Всего — более 50 человек.

В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники Стоматологической клиники при ТюмГМУ пожаловались на невыносимые условия труда. Медики обвинили руководство медучреждения в том, администрация подняла врачам план ежемесячной выручки с 300 до 550 тыс. рублей. Также врачи заявили, что за свой счет вынуждены закупать часть материалов, необходимых для лечения пациентов.

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