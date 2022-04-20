В челябинском заксобрании назвали самых бедных депутатов

Александр Долгушин за год заработал всего 865 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самые низкие доходы по итогам 2021 года среди депутатов заксобрания Челябинской области показал Александр Долгушин. Это следует из опубликованных 20 апреля на сайте ЗСО декларационных сведений.

Долгушин задекларировал доход в 865 тысяч рублей. В собственности у депутата имеется квартира площадью 78,8 квадратных метров и квартира в 65,6 квадратов находится в пользовании. Долгушин владеет автомобилем Toyota Camry. Также в топ небогатых депутатов вошел Дамир Утарбеков с доходом в 1 млн 279 тысяч. Он владеет машиной Kia Optima, а также имеет две квартиры в пользовании площадью, 50,4 и 70,3 квадратных метров.

У депутата Дениса Моисеева доходы, а 2021 год составили 1 млн 530 тысяч рублей. Из собственности у Моисеева имеются квартира в 51,7 квадратов, а также автомобиль Hyundai ix35. Чуть больше Моисеева, 1 млн 540 тысяч рублей по итогам прошлого года, заработал врач Владимир Владимирский. У него в собственности только две квартиры. Депутат Сергей Нациевский заработал в 2021 году 1 млн 548 тысяч рублей. У депутата нет машины, но он имеет два земельных участка, три квартиры, жилой дом, гараж и баню.

Закрывает топ самых бедных депутатов Степан Фирстов, заработавший в 2021 году 1 млн 612 тысяч. У него в собственности два элитных автомобиля: Jaguar S-type и Jaguar XJ. Также депутат владеет тремя квартирами и еще одна квартира у Фирстова в собственности.

Год назад самым небогатым депутатом оказался Евгений Рева, заработавший чуть больше 204 тысяч рублей. Теперь его доходы превысили 2,5 млн рублей, то есть за минувший год Рева разбогател более чем в 10 раз. А самым обеспеченным депутатом по итогам 2021 года стал Константин Струков.

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