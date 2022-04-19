Военкор ВГТРК: район Украины решил присоединиться к ДНР

Розовский район Запорожской области единогласно принял решение о присоединении к Донецкой народной республике. Как сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, данное решение было принято во время референдума.
«Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание, на котором присутствовали уполномоченные местными жителями для принятия решений люди. В ходе голосования на народном сходе данное решение поддержали единогласно», — написал Руденко в своем telegram-канале. Организаторы уточнили, что речь идет о «временном присоединении» к ДНР.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России.
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Розовский район Запорожской области единогласно принял решение о присоединении к Донецкой народной республике. Как сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, данное решение было принято во время референдума. «Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание, на котором присутствовали уполномоченные местными жителями для принятия решений люди. В ходе голосования на народном сходе данное решение поддержали единогласно», — написал Руденко в своем telegram-канале. Организаторы уточнили, что речь идет о «временном присоединении» к ДНР. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России.