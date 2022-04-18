18 апреля 2022

С Донбасса в Тюмень приехали сотни беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, украина, беженцы
С начала спецоперации в Тюменскую область приехали 294 беженца из ЛДНР (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Почти три сотни беженцев с Донбасса самостоятельно прибыли в Тюменскую область за период проведения спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамент социального развития региона.

«На 19 апреля за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились 294 жителя ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в регион. Из них 81 ребенок. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 50 людям», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента соцразвития.

Из общего количества прибывших 203 человека написали заявления на выплату подъемных в размере 10 000 рублей. В настоящее время деньги выдали по 57 заявлениям.

Как ранее сообщало URA.RU, беженцы из ЛДНР приезжают в Россию с момента начала спецоперации на Украине. В РФ они получают различную помощь: материальную, медицинскую, социальную (трудоустройство и образование).

В Тюменской области созданы 16 пунктов размещения для беженцев, в них люди могут проживать 60 дней. Однако сейчас власти хотят увеличить этот срок для некоторых категорий граждан — до 90 или 180 суток. Подробнее о мерах поддержки, действующих в регионе, можно узнать по номеру 122.

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Почти три сотни беженцев с Донбасса самостоятельно прибыли в Тюменскую область за период проведения спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамент социального развития региона. «На 19 апреля за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились 294 жителя ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в регион. Из них 81 ребенок. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 50 людям», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента соцразвития. Из общего количества прибывших 203 человека написали заявления на выплату подъемных в размере 10 000 рублей. В настоящее время деньги выдали по 57 заявлениям. Как ранее сообщало URA.RU, беженцы из ЛДНР приезжают в Россию с момента начала спецоперации на Украине. В РФ они получают различную помощь: материальную, медицинскую, социальную (трудоустройство и образование). В Тюменской области созданы 16 пунктов размещения для беженцев, в них люди могут проживать 60 дней. Однако сейчас власти хотят увеличить этот срок для некоторых категорий граждан — до 90 или 180 суток. Подробнее о мерах поддержки, действующих в регионе, можно узнать по номеру 122.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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