18 апреля 2022

Беженцам из ЛДНР хотят разрешить дольше жить в Тюмени бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детские лагеря Буревестник и Уральские изумруды. Екатеринбург, отель, кровать, детский лагерь, хостел, комната отдыха, гостиница, обсерватор, койка-место
Для беженцев с маленькими детьми, многодетных и инвалидов кров будут предоставлять на 180 дней вместо 60 Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Период, в который беженцы из ЛДНР смогут бесплатно жить в пунктах временного размещения в Тюменской области, хотят увеличить в три раза. Соответствующий документ разработан департаментом соцразвития региона. Изменения коснутся не всех приезжающих.

«Предлагается увеличить срок пребывания в пунктах временного размещения для отдельных категорий граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших в Тюменскую область не ранее 18 февраля. Для нетрудоспособных и семей с детьми до трех лет и (или) детьми-инвалидами, а также семей, воспитывающих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, имеющих не более одного трудоспособного члена семьи установить срок в количестве не более, чем 180 суток», — говорится в проекте постановления.

В настоящее время жить в пунктах беженцы могут не больше 60 дней. Изменения коснутся и еще одной категорий. Это те, кто планирует остаться в России: получить временное убежище, разрешение на временное проживание или гражданство. Они смогут находиться в бесплатном жилье 90 дней.

Как подчеркивают авторы документа, допрасходов бюджет Тюменской области не понесет. Сейчас юрлица, которые предоставляют помещение под проживание беженцев могут рассчитывать на субсидию от властей региона: по 2 000 рублей за человека в день. Согласно новому документу, большую часть этих расходов области возместит федеральный бюджет.

Беженцы из ЛДНР начали массово приезжать в Россию после начала спецоперации на Украине. В РФ прибывающим обеспечивают временное размещение, выплату 10 тысяч рублей в качестве подъемных, помогают с работой, образованием (для детей), оказывают медицинскую помощь.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

Период, в который беженцы из ЛДНР смогут бесплатно жить в пунктах временного размещения в Тюменской области, хотят увеличить в три раза. Соответствующий документ разработан департаментом соцразвития региона. Изменения коснутся не всех приезжающих. «Предлагается увеличить срок пребывания в пунктах временного размещения для отдельных категорий граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших в Тюменскую область не ранее 18 февраля. Для нетрудоспособных и семей с детьми до трех лет и (или) детьми-инвалидами, а также семей, воспитывающих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, имеющих не более одного трудоспособного члена семьи установить срок в количестве не более, чем 180 суток», — говорится в проекте постановления. В настоящее время жить в пунктах беженцы могут не больше 60 дней. Изменения коснутся и еще одной категорий. Это те, кто планирует остаться в России: получить временное убежище, разрешение на временное проживание или гражданство. Они смогут находиться в бесплатном жилье 90 дней. Как подчеркивают авторы документа, допрасходов бюджет Тюменской области не понесет. Сейчас юрлица, которые предоставляют помещение под проживание беженцев могут рассчитывать на субсидию от властей региона: по 2 000 рублей за человека в день. Согласно новому документу, большую часть этих расходов области возместит федеральный бюджет. Беженцы из ЛДНР начали массово приезжать в Россию после начала спецоперации на Украине. В РФ прибывающим обеспечивают временное размещение, выплату 10 тысяч рублей в качестве подъемных, помогают с работой, образованием (для детей), оказывают медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...