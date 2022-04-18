Беженцам из ЛДНР хотят разрешить дольше жить в Тюмени бесплатно

Для беженцев с маленькими детьми, многодетных и инвалидов кров будут предоставлять на 180 дней вместо 60 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Период, в который беженцы из ЛДНР смогут бесплатно жить в пунктах временного размещения в Тюменской области, хотят увеличить в три раза. Соответствующий документ разработан департаментом соцразвития региона. Изменения коснутся не всех приезжающих.

«Предлагается увеличить срок пребывания в пунктах временного размещения для отдельных категорий граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших в Тюменскую область не ранее 18 февраля. Для нетрудоспособных и семей с детьми до трех лет и (или) детьми-инвалидами, а также семей, воспитывающих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, имеющих не более одного трудоспособного члена семьи установить срок в количестве не более, чем 180 суток», — говорится в проекте постановления.

В настоящее время жить в пунктах беженцы могут не больше 60 дней. Изменения коснутся и еще одной категорий. Это те, кто планирует остаться в России: получить временное убежище, разрешение на временное проживание или гражданство. Они смогут находиться в бесплатном жилье 90 дней.

Как подчеркивают авторы документа, допрасходов бюджет Тюменской области не понесет. Сейчас юрлица, которые предоставляют помещение под проживание беженцев могут рассчитывать на субсидию от властей региона: по 2 000 рублей за человека в день. Согласно новому документу, большую часть этих расходов области возместит федеральный бюджет.

Беженцы из ЛДНР начали массово приезжать в Россию после начала спецоперации на Украине. В РФ прибывающим обеспечивают временное размещение, выплату 10 тысяч рублей в качестве подъемных, помогают с работой, образованием (для детей), оказывают медицинскую помощь.

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