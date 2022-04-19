Сыровар Сирота научит курганских фермеров импортозамещению

В Кургане ждут известного фермера Олега Сироту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Известный изготовитель российских сыров Олег Сирота 21 апреля проведет в Кургане семинар перед местными бизнесменами. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщило правительство Курганской области.

«Команда „Народного фермера“ выступит на Губернаторских чтениях, проведя семинар для бизнес-сообщества с участием ведущих производителей пищевой продукции», — пишет пресс-служба правительства. Фермер Сирота известен тем, что начал изготавливать сыры в Московской области после введения санкций против зарубежных сельхозпродуктов. Также он является председателем российской ассоциации «Народный фермер». Ожидается, что он поделится своим опытом во время обсуждения мер развития и поддержки для курганских аграриев.

Сирота начал производить крафтовый сыр с августа 2015 года. Теперь он изготавливает в собственной сыроварне 12 видов сыра, а также термостатные йогурты и молоко. «Варю сыр вопреки всему. Развожу коров, открываю новые рабочие места и продолжаю придумывать новые виды сыра, чтобы кормить страну», — сам о себе отзывается фермер.

Ранее URA.RU сообщало, что департамент АПК региона рассказал о новых рынках для курганских фермеров. Также фермеры из Курганской области выразили готовность заместить импортные товары своей продукцией.

Проблемы с импортными компонентами возникли в России из-за санкций западных стран, введенных после начала российской спецоперации на Украине. Она проводится с целью денацификации и демилитаризации соседнего государства, граждане которого участвовали в геноциде жителей ДНР и ЛНР в течение восьми лет. После введения санкций, российские предприниматели активно заменять импортную продукцию на российскую.

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