Ретейлеры оценили объемы запасов импортной электроники в России

20 апреля 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Запасов электроники в РФ хватит до лета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запасов импортной электроники на складах российских магазинов хватит до лета. Такой прогноз сделали ритейлеры, в случае, если на технику не будет ажиотажного спроса. «Запасов импортной электроники и бытовой техники на складах и на полках российских магазинов хватит до лета», — об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к ритейлерам. Они добавили, что избежать дефицита компьютеров во второй половине года возможно. Для этого в Россию должны поступать товары этой категории из Турции, Казахстана, Узбекистана. Официальный представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева заявила, что в настоящее время, ритейлер принимает решения для поддержания ассортимента. — «Мы расширили доступную линейку смартфонов, ноутбуков, полностью обеспечили весь необходимый запас техники на летний сезон — кондиционеров, холодильников и морозильных камер, вентиляторов, водонагревателей, электрического транспорта и прочее», — сообщила она. Например, на Ozon запасов смартфонов и ноутбуков всех брендов хватает. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса. Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов уверен, что потребители не останутся без электроники, так как запасов хватит на долгое время. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил запасы смартфонов и ноутбуков до середины июня. Представитель ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК Антон Гуськов полагает, что в настоящий момент, основная проблема для отечественных и международных производителей заключается в сложности с доставкой готовых товаров и компонентов. При этом он учел, что основное количество бытовой техники производится на российских заводах. Им нужны импортные комплектующие, которых в стране нет. Некоторые иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций. Такой ответ последовал на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. В России хотят наладить собственное производство электроники. В настоящее время, отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Запасов импортной электроники на складах российских магазинов хватит до лета. Такой прогноз сделали ритейлеры, в случае, если на технику не будет ажиотажного спроса. «Запасов импортной электроники и бытовой техники на складах и на полках российских магазинов хватит до лета», — об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к ритейлерам. Они добавили, что избежать дефицита компьютеров во второй половине года возможно. Для этого в Россию должны поступать товары этой категории из Турции, Казахстана, Узбекистана. Официальный представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева заявила, что в настоящее время, ритейлер принимает решения для поддержания ассортимента. — «Мы расширили доступную линейку смартфонов, ноутбуков, полностью обеспечили весь необходимый запас техники на летний сезон — кондиционеров, холодильников и морозильных камер, вентиляторов, водонагревателей, электрического транспорта и прочее», — сообщила она. Например, на Ozon запасов смартфонов и ноутбуков всех брендов хватает. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса. Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов уверен, что потребители не останутся без электроники, так как запасов хватит на долгое время. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил запасы смартфонов и ноутбуков до середины июня. Представитель ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК Антон Гуськов полагает, что в настоящий момент, основная проблема для отечественных и международных производителей заключается в сложности с доставкой готовых товаров и компонентов. При этом он учел, что основное количество бытовой техники производится на российских заводах. Им нужны импортные комплектующие, которых в стране нет. Некоторые иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций. Такой ответ последовал на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. В России хотят наладить собственное производство электроники. В настоящее время, отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности.