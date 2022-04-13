Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России

14 апреля 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

В США готовят новые санкции против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США планирую ввести новый пакет антироссийских санкций. Об этом рассказал американский лидер Джо Байден президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора. «Дополнительные санкции, рассмотрение дополнительных санкций. Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. И президент также это донес сегодня», — рассказала журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки со ссылкой на телефонный разговор политикам. Информацию передает РИА «Новости». Уточняется, что ограничения могут быть введены против дополнительных финансовых институтов.«Всегда можно сделать больше в плане санкций», — заключила Псаки. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Однако ограничения имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В частности, рейтинг Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

США планирую ввести новый пакет антироссийских санкций. Об этом рассказал американский лидер Джо Байден президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора. «Дополнительные санкции, рассмотрение дополнительных санкций. Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. И президент также это донес сегодня», — рассказала журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки со ссылкой на телефонный разговор политикам. Информацию передает РИА «Новости». Уточняется, что ограничения могут быть введены против дополнительных финансовых институтов.«Всегда можно сделать больше в плане санкций», — заключила Псаки. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Однако ограничения имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В частности, рейтинг Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%.