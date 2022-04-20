Сенатор Пушков: Молдавия может попасть в «мусорное ведро истории»

Алексей Пушков напомнил, что Молдавии нечем платить за российский газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков призвал президента Молдавии Майю Санду «быть осторожнее» в высказываниях в адрес России. Ранее она заявила, что место георгиевской ленты — «в мусорном ведре истории». Пушков предупредил, что там уже оказались многие враги символа победы.

«Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и ее заявления о „преступности“ георгиевской ленты и „мусорном ведре истории“, то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты. Ей бы надо поосторожнее высказываться в адрес России и ее символов», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Сенатор напомнил, что Молдавии нечем платить за российский газ. Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» может перекрыть поставки топлива в мае 2022 года из-за долга Кишинева. Санду заявила, что контроль «Газпрома» над «Молдовагазом» не позволяет Молдавии справиться с энергетическим кризисом в стране. Оператор принадлежит российской компании на 50%, сообщает агентство Nation News.

Ранее Санду заявила, что подписала закон о запрете георгиевской ленты. По ее словам, этот символ якобы могли использовать для разжигания вражды в молдавском обществе, передает телеканал 360. Нарушителям грозят штрафы до 1630 долларов.