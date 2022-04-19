Свердловский министр споет гимн России вместе со школьниками

20 апреля 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Юрий Биктуганов приветствует реформу в патриотическом воспитании школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов примет участие в торжественной церемонии поднятия флага, где вместе со школьниками исполнит гимн России. Об этом URA.RU рассказал сам министр. «Я приветствую решение начать исполнять гимн России в школах. Это даст возможность детям задуматься над тем, какое у нас многонациональное государство, которое ценит свои традиции и культуру. В понедельник, 25 апреля, я приму участие в мероприятии на поднятии флага в одной из школ. Это будет организовано по инициативе образовательных организаций», — рассказал Юрий Биктуганов. Министр добавил, что знает гимн России наизусть и исполняет его вместе со всеми на торжественных мероприятиях. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с начала следующего учебного года в российских школах будет исполняться каждую неделю гимн страны. Мнения свердловских родителей на этот счет разделились. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов примет участие в торжественной церемонии поднятия флага, где вместе со школьниками исполнит гимн России. Об этом URA.RU рассказал сам министр. «Я приветствую решение начать исполнять гимн России в школах. Это даст возможность детям задуматься над тем, какое у нас многонациональное государство, которое ценит свои традиции и культуру. В понедельник, 25 апреля, я приму участие в мероприятии на поднятии флага в одной из школ. Это будет организовано по инициативе образовательных организаций», — рассказал Юрий Биктуганов. Министр добавил, что знает гимн России наизусть и исполняет его вместе со всеми на торжественных мероприятиях. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с начала следующего учебного года в российских школах будет исполняться каждую неделю гимн страны. Мнения свердловских родителей на этот счет разделились.