19 апреля 2022

Свердловский министр споет гимн России вместе со школьниками

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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, биктуганов юрий
Юрий Биктуганов приветствует реформу в патриотическом воспитании школьников Фото:

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов примет участие в торжественной церемонии поднятия флага, где вместе со школьниками исполнит гимн России. Об этом URA.RU рассказал сам министр.

«Я приветствую решение начать исполнять гимн России в школах. Это даст возможность детям задуматься над тем, какое у нас многонациональное государство, которое ценит свои традиции и культуру. В понедельник, 25 апреля, я приму участие в мероприятии на поднятии флага в одной из школ. Это будет организовано по инициативе образовательных организаций», — рассказал Юрий Биктуганов.

Министр добавил, что знает гимн России наизусть и исполняет его вместе со всеми на торжественных мероприятиях. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с начала следующего учебного года в российских школах будет исполняться каждую неделю гимн страны. Мнения свердловских родителей на этот счет разделились.

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Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов примет участие в торжественной церемонии поднятия флага, где вместе со школьниками исполнит гимн России. Об этом URA.RU рассказал сам министр. «Я приветствую решение начать исполнять гимн России в школах. Это даст возможность детям задуматься над тем, какое у нас многонациональное государство, которое ценит свои традиции и культуру. В понедельник, 25 апреля, я приму участие в мероприятии на поднятии флага в одной из школ. Это будет организовано по инициативе образовательных организаций», — рассказал Юрий Биктуганов. Министр добавил, что знает гимн России наизусть и исполняет его вместе со всеми на торжественных мероприятиях. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с начала следующего учебного года в российских школах будет исполняться каждую неделю гимн страны. Мнения свердловских родителей на этот счет разделились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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