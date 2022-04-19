Исполнение гимна станет обязательным с 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября школьники в начале каждой недели будут исполнять гимн России. Родители свердловских школьников поделились с URA.RU своим мнением насчет патриотической инициативы.

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде» в Москве.

Корреспондент URA.RU пообщался с родителями школьников из Екатеринбурга. Мнения по поводу нововведений у них разделились.

«Если это предусматривает программа образования, то пусть поют. Это же не сигареты курить и алкоголь пить. Наверное, нужно для учебного процесса», — делится мама 11-классника. «Дети учили гимн на предмете „Окружающий мир“, пусть поют, я не против», — добавляет вторая собеседница, мама первоклассника и третьеклассника. «Однозначно поддерживаю. Государственный гимн дети должны знать и уважать, как любую государственную символику страны, в которой они растут», — соглашается третий собеседник.

«Когда я училась в школе, мы тоже пели гимн каждый понедельник на линейке. Какого-то отторжения от этого не припомню — знали, что надо, и приходили, пели. У моей дочери тоже есть это в школе: она в четвертом классе, они даже во время пандемии раз в месяц проводили классный час, где вспоминали гимн. Ничего плохого не вижу в этом. Чтобы выстроить идеологию в умах первоклашек, их к этому сначала нужно приучить, потому что в возрасте семи-восьми лет они вряд ли поймут политические и исторические моменты. Как минимум, еженедельная линейка приучает к строгости распорядка», — делится читательница URA.RU.

Их оппоненты приводят другой аргумент. «Идеология должна быть выстроена так, чтобы дети сами хотели петь гимн, а не по приказу! Над этим еще работать и работать», — спорят родители. «Я не понимаю, зачем это нужно. Чаще всего в школьном возрасте дети не понимают многих слов, тем более в гимне. Патриотизм не привить, если просто гимн поешь, я считаю», — убеждена еще одна собеседница.

Форум «Сила в правде» проходит в Москве 19 апреля. Его приурочили ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

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