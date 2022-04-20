Володин: Европе придется компенсировать ущерб экономике РФ

Санкции против России незаконны, заявляет Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Странам Европы, которые отказались от покупки российского газа за рубли и вводят санкции против РФ, придется компенсировать ущерб, нанесенный российской экономике. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Санкции против Российской Федерации незаконны. Мы еще … посчитаем вред, который вы (страны ЕС — прим. ред.) нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — заявил Володин в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что Евросоюз — не единственный потребитель российских энергоресурсов. «У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан», — пишет Володин. По его словам, постоянные заявления, что Европа будет искать других поставщиков газа, ставят «крест на долгосрочных отношениях» России и Евросоюза.

Страны Евросоюза в массовом порядке стали заявлять об отказе от российских энергоресурсов в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за спецоперации также были введены масштабные санкции против России. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ «недружественным странам» за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров.