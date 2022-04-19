В Куртамышской школе вскрыли капсулу времени из 1977 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школе №1 Куртамышского района (Курганская область) обнаружили капсулу времени, которую заложили ученики школы в 1977 году. Об этом сообщает районная газета «Куртамышская нива».

«Сегодня мы, те кто встречает в свои пятнадцать-шестнадцать лет 60-летие Великого октября, обращаемся в будущее. Вы, те кто вскроет этот пакет будете жить через сорок лет и Вам предстоит встретить 100-летие Советской власти. Какими Вы будете? <…> Нам доводится жить в славное время с мирным небом, чистым воздухом, хлебообильной землей, рядом с лучшими представителями человечества — коммунистами», — говорится в письме из капсулы времени, опубликованном группе «Куртамышская нива» во «ВКонтакте».

Пакет с посланием был замурован в стене. В капсуле времени есть фотография, на которой запечатлены лучшие ученики-комсомольцы школы. В письме ученики просят потомков разыскать одного из ребят, подписавших рапорт, Показаньева С. «Его на фотографии нет. Разыщите его. Узнайте, что произошло с ним за прошедшие сорок лет. Вместе с его жизнью перед Вами предстанут судьбы многих выпускников нашей школы», — пишут они.

В комментариях местные жители вспоминают торжественную линейку 1977 года. Тогда при переезде в новое здание школы и была заложена капсула времени. Редакция районной газеты просит откликнуться свидетелей тех событий.

В Куртамышской школе №1 вскрыли капсулу времени, заложенную в 1977 году фото: группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте»

Письмо из капсулы времени Куртамышской школы, заложенной в 1977 году фото: группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте»

Ученики Куртамышской школы, заложившие капсулу времени в 1977 году, просят найти одного из ребят и узнать о его судьбе фото: группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте»