Трое детей отравились в Саратовской области, один из них умер

В Саратовской области трое детей были доставлены в районную больницу рабочего поселка Ровное с признаками отравления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В районную больницу рабочего поселка Ровное поступили трое несовершеннолетних детей с признаками отравления», — говорится в сообщении пресс-службы. Один из детей находился в бессознательном состоянии и скончался в тот же день. Двое пострадавших продолжают получать необходимое лечение.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Саратовской области начала проверку по данному инциденту. Точные причины отравления устанавливаются.
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