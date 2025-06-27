Трое детей отравились в Саратовской области, один из них умер

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Двое пострадавших продолжают получать необходимое лечение
Двое пострадавших продолжают получать необходимое лечение Фото:

В Саратовской области трое детей были доставлены в районную больницу рабочего поселка Ровное с признаками отравления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В районную больницу рабочего поселка Ровное поступили трое несовершеннолетних детей с признаками отравления», — говорится в сообщении пресс-службы. Один из детей находился в бессознательном состоянии и скончался в тот же день. Двое пострадавших продолжают получать необходимое лечение.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Саратовской области начала проверку по данному инциденту. Точные причины отравления устанавливаются.

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В Саратовской области трое детей были доставлены в районную больницу рабочего поселка Ровное с признаками отравления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В районную больницу рабочего поселка Ровное поступили трое несовершеннолетних детей с признаками отравления», — говорится в сообщении пресс-службы. Один из детей находился в бессознательном состоянии и скончался в тот же день. Двое пострадавших продолжают получать необходимое лечение. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Саратовской области начала проверку по данному инциденту. Точные причины отравления устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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