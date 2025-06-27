Арестовали министра транспорта Херсонской области Александра Балышева

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Балышев и Журавлев подозреваются в получении нескольких миллионов рублей
Балышев и Журавлев подозреваются в получении нескольких миллионов рублей Фото:

Министра транспорта Херсонской области Александра Балышева и его заместителя задержали. Чиновники были арестованы в рамках расследования дела о взятках. Об этом сообщил источник.

«Министра транспорта Херсонской области Александра Балышева и его заместителя Сергея Журавлева арестовали по делу о взятках», — передает источник РБК. По данным издания «Коммерсант», Балышев и Журавлев подозреваются в получении нескольких миллионов рублей от представителя коммерческой компании. Фирма занималась строительством и восстановлением дорожной инфраструктуры, включая участки, поврежденные в результате боевых действий на территории области.

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Министра транспорта Херсонской области Александра Балышева и его заместителя задержали. Чиновники были арестованы в рамках расследования дела о взятках. Об этом сообщил источник. «Министра транспорта Херсонской области Александра Балышева и его заместителя Сергея Журавлева арестовали по делу о взятках», — передает источник РБК. По данным издания «Коммерсант», Балышев и Журавлев подозреваются в получении нескольких миллионов рублей от представителя коммерческой компании. Фирма занималась строительством и восстановлением дорожной инфраструктуры, включая участки, поврежденные в результате боевых действий на территории области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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