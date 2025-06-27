Арестовали министра транспорта Херсонской области Александра Балышева

Министра транспорта Херсонской области Александра Балышева и его заместителя задержали. Чиновники были арестованы в рамках расследования дела о взятках. Об этом сообщил источник.
«Министра транспорта Херсонской области Александра Балышева и его заместителя Сергея Журавлева арестовали по делу о взятках», — передает источник РБК. По данным издания «Коммерсант», Балышев и Журавлев подозреваются в получении нескольких миллионов рублей от представителя коммерческой компании. Фирма занималась строительством и восстановлением дорожной инфраструктуры, включая участки, поврежденные в результате боевых действий на территории области.
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