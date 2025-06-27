В результате стрельбы в Польше погибла молодая пара

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После совершения преступления мужчина скрылся в близлежащем лесу
После совершения преступления мужчина скрылся в близлежащем лесу Фото:

В деревне Старая Весь на юге Польши в результате стрельбы погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщает польский портал Onet.

По данным портала, инцидент произошел в одном из частных домов. Жертвами стала молодая пара: 26-летняя женщина и 31-летний мужчина. Кроме того, ранения получили еще два человека — по сообщениям СМИ, это теща стрелявшего и его годовалый внук. Пострадавшие были доставлены в больницу. Причиной трагедии могла стать семейная ссора.

Полиция установила личность подозреваемого — им оказался 57-летний мужчина, отец одной из жертв. После совершения преступления он скрылся в близлежащем лесу. Его автомобиль был обнаружен неподалеку, однако самого подозреваемого пока найти не удалось. Правоохранители предупреждают, что разыскиваемый вооружен и может представлять опасность для окружающих.

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В деревне Старая Весь на юге Польши в результате стрельбы погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщает польский портал Onet. По данным портала, инцидент произошел в одном из частных домов. Жертвами стала молодая пара: 26-летняя женщина и 31-летний мужчина. Кроме того, ранения получили еще два человека — по сообщениям СМИ, это теща стрелявшего и его годовалый внук. Пострадавшие были доставлены в больницу. Причиной трагедии могла стать семейная ссора. Полиция установила личность подозреваемого — им оказался 57-летний мужчина, отец одной из жертв. После совершения преступления он скрылся в близлежащем лесу. Его автомобиль был обнаружен неподалеку, однако самого подозреваемого пока найти не удалось. Правоохранители предупреждают, что разыскиваемый вооружен и может представлять опасность для окружающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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