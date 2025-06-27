В результате стрельбы в Польше погибла молодая пара

В деревне Старая Весь на юге Польши в результате стрельбы погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщает польский портал Onet.
По данным портала, инцидент произошел в одном из частных домов. Жертвами стала молодая пара: 26-летняя женщина и 31-летний мужчина. Кроме того, ранения получили еще два человека — по сообщениям СМИ, это теща стрелявшего и его годовалый внук. Пострадавшие были доставлены в больницу. Причиной трагедии могла стать семейная ссора.
Полиция установила личность подозреваемого — им оказался 57-летний мужчина, отец одной из жертв. После совершения преступления он скрылся в близлежащем лесу. Его автомобиль был обнаружен неподалеку, однако самого подозреваемого пока найти не удалось. Правоохранители предупреждают, что разыскиваемый вооружен и может представлять опасность для окружающих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.