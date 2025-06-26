Слова Соловьева о «ядерном ударе по Польше» напугали Европу

Высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева о возможном применении ядерного оружия против Польши вызвали обеспокоенность в Великобритании. На него слова ведущего ярко отреагировали местные СМИ.
«В леденящей душу тираде ведущий Владимир Соловьев бушевал, говоря, что Россия должна переместить ядерное оружие в Иран под контролем Кремля и даже атаковать члена НАТО Польшу с помощью атомного оружия», — пишет британское издание Express. По данным издания, Соловьев также заявил о необходимости применения тактического ядерного оружия против Украины и допустил возможность использования его против Польши «на всякий случай».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия реагирует на действия Польши строго в рамках собственных интересов. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркивал, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие исключительно в случае агрессии со стороны Запада. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что подобный шаг рассматривается только при прямой угрозе безопасности страны, например, в случае массированного запуска в сторону РФ беспилотников, ракет или боевой авиации.
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