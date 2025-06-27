«Ждете, когда сыновьям отрежут голову»: Симоньян обратилась к армянам из-за задержания архиепископа

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями Службы национальной безопасности Армении, сотрудники которой прибыли в резиденцию католикоса всех армян с целью задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом Симоньян написала в своем telegram-канале.
«Вернувшись из Турции, эфенди Пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы — как это уже случалось в нашей истории?» — написала Симоньян.
Инцидент произошел в пятницу, когда представители СНБ прибыли в резиденцию главы Армянской апостольской церкви для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. Между сотрудниками полиции и священнослужителями возникла потасовка. Позднее архиепископ заявил, что готов сопровождать силовиков, отметив, что не представляет угрозы для государства. Он также подчеркнул, что, по его мнению, «настоящая угроза сидит в правительстве».
Конфликт между Армянской апостольской церковью и властями Армении обострился после поражения в Карабахской войне 2020 года и призывов католикоса Гарегина II к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. В последние месяцы напряженность усилилась после публикации Пашиняном оскорбительных высказываний в адрес церкви и инициативы изменить процедуру избрания католикоса, а также уголовного преследования священнослужителей и их сторонников.
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