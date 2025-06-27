Росавиация сняла запрет на полеты в Иран, Ирак и Иорданию, введенный в середине июня в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщили в ведомстве, мониторинг воздушного пространства в регионе сохраняется.
«Отменен запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке сохраняется. Если ситуация изменится, информацию оперативно доведут до авиакомпаний. Массовые отмены рейсов на Ближний Восток начались с 13 июня, после обострения конфликта Ирана и Израиля.
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