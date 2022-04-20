Курганские перевозчики массово игнорируют аукционы на маршруты

Никто из перевозчиков не заявился на торги, связанные с 24 межмуниципальными маршрутами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области перевозчики не заявились на торги, связанные с распределением 24 межмуниципальных маршрутов. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Признать открытый конкурс по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки в отношении указанных лотов. <…> Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов <…> проводиться не будет», — указано в документе, размещенном на сайте департамента.

Всего в аукционе захотели участвовать только четыре перевозчика, но до торгов допустили троих. Они подали заявки на участие в аукционе по лотам № 16 (Каргаполье — Курган), 17 (Курган — Шатрово через Бариново) и 22 (Вокзал — сады Редькино). Конкурсы по этим лотам также признали несостоявшимися, и перевозчики получили право обслуживать эти маршруты как единственные участники торгов.

Ранее никто не захотел перевозить жителей Шадринска на маршруте №21. До этого другой предприниматель отказался от автобусного маршрута из деревни Плоская Курганской области в Шадринск.