Махонин нашел спонсора для одного из ключевых проектов Перми

Реновация пространства займет не менее трех лет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Правительство Пермского края подписало соглашение с Газпромбанком, группой компаний «Бамтоннельстрой-Мост» и фондом развития Пермского края о сотрудничестве, направленном на развитие территории «Завод Шпагина». Планируется, что преобразование общественного пространства с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) займет не менее трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Социокультурное пространство „Завод Шпагина“ — это и важный инфраструктурный проект, и точка притяжения жителей. Стремимся создать проект таким, чтобы он был более экономически рентабельным и привлекательным для частных инвесторов», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Бывшую промышленную зону общей площадью 11 га планируется преобразовать в универсальный многофункциональный кластер. Стоит отметить, что на этой территории уже начали строить здание Художественной галереи. Также здесь планируют создать Союзмультпарк, Дом музыки, площадку для IT-кластера. По предварительной оценке, объем финансирования проекта может составить 10-15 млрд рублей. Концепция развития пространства актуализировали в архитектурном бюро Wowhaus. В ближайшее время ее представят жителям края.

Ранее URA.RU рассказывало про спонсоров других проектов к 300-летию. Таких, как новая сцена ТЮЗа и общежитие Политеха.