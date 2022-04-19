Пермские власти хотят купить музей завода-банкрота

Музей артиллерии оценили в 120 млн рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Правительство Пермского края подтвердило намерение выкупить музей артиллерии, который находится в собственности «Мотовилихинских заводов». Об этом сообщает «Новый компаньон». В рамках процедуры банкротства предприятия музей был выставлен на торги конкурсным управляющим. Источник URA.RU, близкий к правительству, подтвердил информацию.

«Краевые власти будут следить за ходом торгов. Рассчитываем, что цена будет снижаться. После чего будет принято решение о покупке», — пояснил источник. Детали он не уточнил, сообщив, что правительство намерено действовать по той же схеме, что с и УДС «Молот», который власти купили в декабре 2021 года через подконтрольную им АО «КРПК».

Торги по продаже «Молота» были объявлены летом 2021 года. Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что стоимость (стартовая цена составляла 702 млн рублей), по его мнению, завышена. В августе в уставный капитал КРПК из краевого бюджета было передано 284,4 млн рублей. В декабре КРПК направила заявку для участия в торгах, предложив эту сумму. И оказалась единственным участником, став в итоге собственником УДС.

Музей артиллерии, куда входит в том числе царь-пушка 1877 года, конкурсный управляющий «Мотовилихинских заводов» выставил на торги 8 апреля. Они пройдут 20 мая. Стартовая цена составляет 120 млн рублей. Обязательное условие для будущего покупателя — использование комплекса по целевому назначению, то есть как музей.