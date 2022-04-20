Кадыров посмеялся над дезертирами в украинской армии. «Не терпится погонять бандеровцев»

20 апреля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров пошутил, что его бойцам нужно больше трофейной техники Фото: AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные деморализованы, потому дезертируют с поля боя и оставляют вооружение на миллионы долларов. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который также пошутил, что его бойцы просят передать им еще несколько танков M1 Abrams. «Очередным таким трофеем стал танк с полным боевым комплектом. Наши бойцы очень обрадовались такому приобретению, теперь им будет намного легче добираться до следующих трофеев, которые им любезно предоставят украинские националисты. Наши ребята просят передать им еще пару единиц „Абрамсов“ — уж очень им не терпится погонять бандеровцев на иномарках», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения, а также заявили, что украинские военные массово дезертируют из своих воинских частей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские военные деморализованы, потому дезертируют с поля боя и оставляют вооружение на миллионы долларов. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который также пошутил, что его бойцы просят передать им еще несколько танков M1 Abrams. «Очередным таким трофеем стал танк с полным боевым комплектом. Наши бойцы очень обрадовались такому приобретению, теперь им будет намного легче добираться до следующих трофеев, которые им любезно предоставят украинские националисты. Наши ребята просят передать им еще пару единиц „Абрамсов“ — уж очень им не терпится погонять бандеровцев на иномарках», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения, а также заявили, что украинские военные массово дезертируют из своих воинских частей.