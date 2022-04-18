Минобороны РФ заявило, что украинские военные массово дезертируют

Украинские военные массово дезертируют из своих воинских частей. Об этом в своем telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
«На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — говорится в сообщении Минобороны.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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