Минобороны РФ заявило, что украинские военные массово дезертируют

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Потери украинской армии превышают 23 тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные массово дезертируют из своих воинских частей. Об этом в своем telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

«На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Украинские военные массово дезертируют из своих воинских частей. Об этом в своем telegram-канале сообщило Минобороны РФ. «На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — говорится в сообщении Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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