В Кургане ребенок-инвалид годами замерзал из-за соседей

20 апреля 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Проблемы с отоплением возникали в одной из комнат квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане годами в одной из комнат квартиры дома, расположенного на ул. Дружбы, 8, где живет семья с ребенком-инвалидом, зимой возникали перебои с отоплением из-за вентиля, который установили соседи. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «В ходе беседы собственница квартиры пояснила, что в зимний период в одной из комнат происходят регулярные перебои с подачей теплоносителя, что приводит к нарушению температурного режима в комнате. Указанная проблема возникла в связи с установкой одним из жителей дома отсекающего устройства — запорной арматуры», — рассказали в пресс-службе. После закрытия крана таким устройством теплоноситель остывал. Сотрудники прокуратуры объяснили жильцу, который установил арматуру, что нельзя перекрывать систему отопления. Во время выезда представители прокуратуры не заметили проблем. В мэрии URA.RU объясняли, что арматуру установили прежние жильцы одной из квартир, из-за чего проблемы возникали на всем стояке. Ранее жительница дома рассказывала URA.RU, что из-за этой проблемы семье, которая живет в квартире, приходилось использовать дополнительные средства отопления. Она рассказывала, что жильцы по этому поводу обращались в прокуратуру. Однако представители надзорного ведомства заявили, что ранее к ним не поступали обращения от жильцов дома по этому поводу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане годами в одной из комнат квартиры дома, расположенного на ул. Дружбы, 8, где живет семья с ребенком-инвалидом, зимой возникали перебои с отоплением из-за вентиля, который установили соседи. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «В ходе беседы собственница квартиры пояснила, что в зимний период в одной из комнат происходят регулярные перебои с подачей теплоносителя, что приводит к нарушению температурного режима в комнате. Указанная проблема возникла в связи с установкой одним из жителей дома отсекающего устройства — запорной арматуры», — рассказали в пресс-службе. После закрытия крана таким устройством теплоноситель остывал. Сотрудники прокуратуры объяснили жильцу, который установил арматуру, что нельзя перекрывать систему отопления. Во время выезда представители прокуратуры не заметили проблем. В мэрии URA.RU объясняли, что арматуру установили прежние жильцы одной из квартир, из-за чего проблемы возникали на всем стояке. Ранее жительница дома рассказывала URA.RU, что из-за этой проблемы семье, которая живет в квартире, приходилось использовать дополнительные средства отопления. Она рассказывала, что жильцы по этому поводу обращались в прокуратуру. Однако представители надзорного ведомства заявили, что ранее к ним не поступали обращения от жильцов дома по этому поводу.