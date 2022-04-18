В Кургане ребенок-инвалид годами живет в квартире без отопления

19 апреля 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

В многоэтажке в которой течет крыша, в некоторых квартирах нет отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в жилой многоэтажке по улице Дружбы, 8, семья с ребенком-инвалидом несколько лет живет в квартире без отопления. Об этом URA.RU рассказала активист, который пытается решить проблему дома, Анастасия Килина. «При встрече инициативой группы, выяснились еще кое-какие проблемы по эксплуатации нашего дома. Во втором подъезде в квартирах частично отсутствует отопление на протяжении уже многих лет. В этой квартире живет семья с ребенком-инвалидом» — рассказала Килина. Проблемой с активистом поделилась собственница квартиры этой многоэтажки. В ее квартире отопление отсутствует. В холодную погоду женщине приходится использовать другие средства отопления. По этой проблеме жительница дома обращалась в местную прокуратуру, но никаких мер принято не было. Анастасия отметила, что в квартире женщина проживает не одна. Вместе с ней также проживает ее малолетний ребенок с инвалидностью. В УК «Жилищник» URA.RU объяснили, что по этому вопросу нужно обращаться к гендиректору компании Ольге Мелузовой, но на момент написания новости ее не было на месте. Также вопросы по теме URA.RU направило в пресс-службу городской мэрии. Запрос находится в работе. Ранее URA.RU писало о многоэтажном доме по улице Дружбы, 8. В доме течет крыша и затапливает верхние этажи, в подвале стоит вода и лежит строительный мусор. Придомовая зона также находится в удручающем состоянии. Жители много лет жалуются, но никаких мер не принимается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане в жилой многоэтажке по улице Дружбы, 8, семья с ребенком-инвалидом несколько лет живет в квартире без отопления. Об этом URA.RU рассказала активист, который пытается решить проблему дома, Анастасия Килина. «При встрече инициативой группы, выяснились еще кое-какие проблемы по эксплуатации нашего дома. Во втором подъезде в квартирах частично отсутствует отопление на протяжении уже многих лет. В этой квартире живет семья с ребенком-инвалидом» — рассказала Килина. Проблемой с активистом поделилась собственница квартиры этой многоэтажки. В ее квартире отопление отсутствует. В холодную погоду женщине приходится использовать другие средства отопления. По этой проблеме жительница дома обращалась в местную прокуратуру, но никаких мер принято не было. Анастасия отметила, что в квартире женщина проживает не одна. Вместе с ней также проживает ее малолетний ребенок с инвалидностью. В УК «Жилищник» URA.RU объяснили, что по этому вопросу нужно обращаться к гендиректору компании Ольге Мелузовой, но на момент написания новости ее не было на месте. Также вопросы по теме URA.RU направило в пресс-службу городской мэрии. Запрос находится в работе. Ранее URA.RU писало о многоэтажном доме по улице Дружбы, 8. В доме течет крыша и затапливает верхние этажи, в подвале стоит вода и лежит строительный мусор. Придомовая зона также находится в удручающем состоянии. Жители много лет жалуются, но никаких мер не принимается.