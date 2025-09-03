В Пекине в ходе прошедшего парада в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и сопротивления китайского народа японским захватчикам состоялась встреча президентов России и Азербайджана — Владимира Путина и Ильхама Алиева. Они обменялись краткими приветствиями и рукопожатием. Соответствующие кадры опубликованы телеканалом Baku TV.
Кроме того, Путин поприветствовал первую вице-президента и супругу Ильхама Алиева — Мехрибан Алиеву. Военный парад длился около полутора часов. Недавно российский лидер и руководители других стран, прибывших в Китай, отправились в Дом народных собраний для участия в торжественном приеме.
Российский лидер днями ранее присутствовал на юбилейном 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзин — в частности, на заседании в формате «ШОС Плюс». Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе мероприятия отдельной встречи между Путиным и Алиевым не было. Однако делегации обеих стран поддерживали активный диалог на саммите. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил надежду, что в будущем у президентов появится возможность лично встретиться.
