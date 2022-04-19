19 апреля 2022

Жителей ЯНАО предупредили о шторме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, метель, люди, ураган, непогода, девушки, шторм, климат, буран, мороз
В ЯНАО ожидается сильный шторм Фото:

В ЯНАО ожидается сильный шторм с порывами ветра до 23 метров в секунду. МЧС по ЯНАО рекомендует ямальцам быть бдительными.

«Уважаемые ямальцы, будьте внимательны при ухудшении погодных явлений! Соблюдайте правила безопасности дорожного движения. Также следует остерегаться нависающих, широкоформатных, ветхих конструкций, падения снега и льда с крыш зданий. Убедительно просим, по возможности, оставаться дома», — говорится в сообщении ведомства. 21 и 22 апреля в отдельных районах ЯНАО ожидается метель, ветер северо-западный, местами порывы 18-23 метров в секунду. МЧС предупреждает, что из-за погодных условий могут возникнуть дорожно-транспортные происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупреждали об усилении ветра в ЯНАО. В регионе ожидается резкое похолодание.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

В ЯНАО ожидается сильный шторм с порывами ветра до 23 метров в секунду. МЧС по ЯНАО рекомендует ямальцам быть бдительными. «Уважаемые ямальцы, будьте внимательны при ухудшении погодных явлений! Соблюдайте правила безопасности дорожного движения. Также следует остерегаться нависающих, широкоформатных, ветхих конструкций, падения снега и льда с крыш зданий. Убедительно просим, по возможности, оставаться дома», — говорится в сообщении ведомства. 21 и 22 апреля в отдельных районах ЯНАО ожидается метель, ветер северо-западный, местами порывы 18-23 метров в секунду. МЧС предупреждает, что из-за погодных условий могут возникнуть дорожно-транспортные происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупреждали об усилении ветра в ЯНАО. В регионе ожидается резкое похолодание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...