Жителей ЯНАО предупредили о шторме

В ЯНАО ожидается сильный шторм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО ожидается сильный шторм с порывами ветра до 23 метров в секунду. МЧС по ЯНАО рекомендует ямальцам быть бдительными.

«Уважаемые ямальцы, будьте внимательны при ухудшении погодных явлений! Соблюдайте правила безопасности дорожного движения. Также следует остерегаться нависающих, широкоформатных, ветхих конструкций, падения снега и льда с крыш зданий. Убедительно просим, по возможности, оставаться дома», — говорится в сообщении ведомства. 21 и 22 апреля в отдельных районах ЯНАО ожидается метель, ветер северо-западный, местами порывы 18-23 метров в секунду. МЧС предупреждает, что из-за погодных условий могут возникнуть дорожно-транспортные происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупреждали об усилении ветра в ЯНАО. В регионе ожидается резкое похолодание.