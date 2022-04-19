Буква Z появилась на общественном транспорте в Ноябрьске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Водители общественного транспорта в Ноябрьске (ЯНАО) в поддержку спецоперации России на Украине украсили свои автобусы буквами Z. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

«Буква Z потихоньку добрался и до общественного транспорта Ноябрьска», — написал анонимный пользователь в группе «Независимый Ноябрьск». «Поддерживают наших ребят! У нас на машине тоже наклейка, только белая», — добавила в комментариях Полина Бердинских. «А еще эта буква на патрульных машинах нашей полиции!», — уточнила Наташа Броницкая.

Как рассказали агентству в мэрии Ноябрьска, инициатором этой акции стал руководитель МУП «Пассажирские перевозки». «Инициативу украсить автобусы в поддержку российских военнослужащих проявил директор предприятия. А трудовой коллектив его поддержал», — уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги и Харпе тепловозы украсили в поддержку спецоперации России на Украине. Также буквы Z и V, которые нанесены на технику военных, появились на машинах скорой помощи в Новом Уренгое. В ЯНАО запустили акцию для, того, чтобы поддержать российских солдат, которые защищают интересы страны. Президент России Владимир Путин 24 февраля дал указ о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, она несет освободительный характер. Цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины. Символы спецоперации — латинские буквы Z и V — россияне заметили на военной технике РФ и начали использовать как знаки поддержки спецоперации.

Автобусы в Ноябрьске Фото из соцсетей

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