Путину подарили куртку бренда из Екатеринбурга

20 апреля 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

В гардеробе Владимира Путина появится куртка свердловского бренда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дизайнер из Екатеринбурга, основательница бренда Inna Koroleva Lab. Инна Королева подарила президенту РФ Владимиру Путину куртку, сделанную на собственном производстве. С главой государства предпринимательница встретилась на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей». Королева предложила Путину ввести фирменный знак «Сделано в России», сделав его брендом страны. «Это словосочетание должно стать знаком качества как в нашей стране, так и во всем мире. Конечно, нам нужно многое наверстать: ткани, кадры, молодежь поддержать… Я бы хотела пригласить вас на „Тавриду“, чтобы вы увидели, как много творческой молодежи, талантливой, и нам есть с кем работать», — выступила Королева. Сразу после этого дизайнер, достав из-за спины сложенную куртку, обратилась к Путину: «Я бы хотела подарить куртку вам, которая сделана на нашем производстве. Мы ее передадим после». Президент встретил подарок улыбкой и заявил, что работа российских дизайнеров будет иметь успех в условиях импортозамещения. «Конечно, нужно сейчас больше внимания времени, денег, всяких элементов поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, ткани, оборудования… Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности лежат творческие начала. А эти творческие начала связаны с общей культурой того общества, где происходят эти события», — ответил Путин. В конце декабря 2021 года президенту передали другой подарок из Екатеринбурга. Свердловский журналист Альберт Мусин во время итоговой пресс-конференции хотел вручить Путину мяч с автографами известных спортсменов региона. Сначала презент не пропустила охрана, однако глава региона пообещал решить вопрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Дизайнер из Екатеринбурга, основательница бренда Inna Koroleva Lab. Инна Королева подарила президенту РФ Владимиру Путину куртку, сделанную на собственном производстве. С главой государства предпринимательница встретилась на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей». Королева предложила Путину ввести фирменный знак «Сделано в России», сделав его брендом страны. «Это словосочетание должно стать знаком качества как в нашей стране, так и во всем мире. Конечно, нам нужно многое наверстать: ткани, кадры, молодежь поддержать… Я бы хотела пригласить вас на „Тавриду“, чтобы вы увидели, как много творческой молодежи, талантливой, и нам есть с кем работать», — выступила Королева. Сразу после этого дизайнер, достав из-за спины сложенную куртку, обратилась к Путину: «Я бы хотела подарить куртку вам, которая сделана на нашем производстве. Мы ее передадим после». Президент встретил подарок улыбкой и заявил, что работа российских дизайнеров будет иметь успех в условиях импортозамещения. «Конечно, нужно сейчас больше внимания времени, денег, всяких элементов поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, ткани, оборудования… Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности лежат творческие начала. А эти творческие начала связаны с общей культурой того общества, где происходят эти события», — ответил Путин. В конце декабря 2021 года президенту передали другой подарок из Екатеринбурга. Свердловский журналист Альберт Мусин во время итоговой пресс-конференции хотел вручить Путину мяч с автографами известных спортсменов региона. Сначала презент не пропустила охрана, однако глава региона пообещал решить вопрос.