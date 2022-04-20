Путину подарили куртку бренда из Екатеринбурга

Дизайнер из Екатеринбурга, основательница бренда Inna Koroleva Lab. Инна Королева подарила президенту РФ Владимиру Путину куртку, сделанную на собственном производстве. С главой государства предпринимательница встретилась на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей».
Королева предложила Путину ввести фирменный знак «Сделано в России», сделав его брендом страны. «Это словосочетание должно стать знаком качества как в нашей стране, так и во всем мире. Конечно, нам нужно многое наверстать: ткани, кадры, молодежь поддержать… Я бы хотела пригласить вас на „Тавриду“, чтобы вы увидели, как много творческой молодежи, талантливой, и нам есть с кем работать», — выступила Королева.
Сразу после этого дизайнер, достав из-за спины сложенную куртку, обратилась к Путину: «Я бы хотела подарить куртку вам, которая сделана на нашем производстве. Мы ее передадим после». Президент встретил подарок улыбкой и заявил, что работа российских дизайнеров будет иметь успех в условиях импортозамещения.
«Конечно, нужно сейчас больше внимания времени, денег, всяких элементов поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, ткани, оборудования… Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности лежат творческие начала. А эти творческие начала связаны с общей культурой того общества, где происходят эти события», — ответил Путин.
В конце декабря 2021 года президенту передали другой подарок из Екатеринбурга. Свердловский журналист Альберт Мусин во время итоговой пресс-конференции хотел вручить Путину мяч с автографами известных спортсменов региона. Сначала презент не пропустила охрана, однако глава региона пообещал решить вопрос.
Дизайнер из Екатеринбурга, основательница бренда Inna Koroleva Lab. Инна Королева подарила президенту РФ Владимиру Путину куртку, сделанную на собственном производстве. С главой государства предпринимательница встретилась на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей». Королева предложила Путину ввести фирменный знак «Сделано в России», сделав его брендом страны. «Это словосочетание должно стать знаком качества как в нашей стране, так и во всем мире. Конечно, нам нужно многое наверстать: ткани, кадры, молодежь поддержать… Я бы хотела пригласить вас на „Тавриду“, чтобы вы увидели, как много творческой молодежи, талантливой, и нам есть с кем работать», — выступила Королева. Сразу после этого дизайнер, достав из-за спины сложенную куртку, обратилась к Путину: «Я бы хотела подарить куртку вам, которая сделана на нашем производстве. Мы ее передадим после». Президент встретил подарок улыбкой и заявил, что работа российских дизайнеров будет иметь успех в условиях импортозамещения. «Конечно, нужно сейчас больше внимания времени, денег, всяких элементов поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, ткани, оборудования… Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности лежат творческие начала. А эти творческие начала связаны с общей культурой того общества, где происходят эти события», — ответил Путин. В конце декабря 2021 года президенту передали другой подарок из Екатеринбурга. Свердловский журналист Альберт Мусин во время итоговой пресс-конференции хотел вручить Путину мяч с автографами известных спортсменов региона. Сначала презент не пропустила охрана, однако глава региона пообещал решить вопрос.