Соратница мэра Челябинска судится с правительством области

Компания Полины Морозовой не собирается отдавать минимущества Челябинской области 1,7 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирме, связанной с соратницей осужденного за взятки экс-мра Челябинска Евгения Тефтелева, удалось оспорить решение о взыскании ущерба бюджету Челябинской области в 1,7 млн рублей. Это следует из базы судебных дел.

«Апелляционная жалоба соответствует требованиям, предусмотренным статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции определил: принять жалобу ООО „Перспектива“ на решение Арбитражного суда Челябинской области от 31 января 2022 года к производству», — говорится в определении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (есть в распоряжении URA.RU).

По версии следствия, «Перспектива» была создана бизнесменом Александром Графом и экс-супругой его брата Полиной Морозовой (Граф), чтобы обманом получить получить право собственности на землю с кадастровой стоимостью более 19 млн рублей, находившейся в аренде у ее отчима. В результате фиктивного строительства на этой земле торгового комплекса предполагалось выкупить участок без торгов по бросовой цене. На стадии подачи документов сделка сорвалась из-за вмешательства сотрудников УФСБ по региону.

Минимущества Челябинской области обратилось в областной арбитраж с иском о взыскании убытков. Суд решил, что фирма должна выплатить 1 млн 767 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако теперь «Перспектива» рассчитывает отменить вердикт в суде высшей инстанции.

Пост главы регионального фонда имущества, как считают в Челябинске, Полина Морозова (Граф) получила по протекции экс-главы города и бывшего замгубернатора региона Евгения Тефтелева. Мать подсудимой — Ирина Морозова — при содействии Тефтелева в 2014 году возглавила госпредприятие «Областной центр технической инвентаризации» (ОГУП «ОблЦТИ»), подконтрольное минимущества региона. Из «ОблЦТИ» Морозову уволили в октябре 2019 года, возбудив в отношении нее уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сам Тефтелев после задержания ФСБ также осужден за коррупцию. До вынесения приговора он отбывал домашний арест в коттедже, который принадлежит гражданскому мужу Морозовой.

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